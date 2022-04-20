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貿易赤字常態化 日圓難回復強勢

名家專區 2022/04/20

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日圓傳統上被視為避險貨幣，每當時局動盪，資金便流入日圓避險。可是這個傳統智慧近期卻失靈，俄烏戰爭爆發後，日圓不升反跌，兌美元滙價繼早前跌穿2015年的125.63低位後，繼續走弱再穿128關，每百日圓

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撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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