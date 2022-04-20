貿易赤字常態化 日圓難回復強勢 名家專區 2022/04/20 分享： 日圓傳統上被視為避險貨幣，每當時局動盪，資金便流入日圓避險。可是這個傳統智慧近期卻失靈，俄烏戰爭爆發後，日圓不升反跌，兌美元滙價繼早前跌穿2015年的125.63低位後，繼續走弱再穿128關，每百日圓 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 貿易赤字常態化 日圓難回復強勢 2022/04/19 貿易赤字常態化 日圓難回復強勢 國金札記 - 馬斯克購Twitter 峰迴路轉走向難料 2022/04/19 馬斯克購Twitter 峰迴路轉走向難料 Twitter私有化 幾點意見 2022/04/18 Twitter私有化 幾點意見 國金札記 - 通脹＋醜聞夾擊 英財爺拜相夢碎？ 2022/04/15 通脹＋醜聞夾擊 英財爺拜相夢碎？ 通脹＋醜聞夾擊財相 約翰遜安枕無憂？ 2022/04/14 通脹＋醜聞夾擊財相 約翰遜安枕無憂？ 美國 美元 外滙 日本 通脹 貿易 貨幣政策 加息 國債 CPI