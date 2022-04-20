李嘉誠不再暗喻 女媧補天變明撑家超 名家專區 2022/04/20 分享： 特首候選人李家超的競選團名單，最矚目的是長和資深顧問李嘉誠今次不再以「女媧補天」等中國神話，暗喻支持哪位特首候選人，而是直接加入李家超的競選團隊，成為其競選顧問之一。 5年前的特首選戰，主要是兩位前司長 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 李家超政綱月底出台 先定大方向 2022/04/19 李家超政綱月底出台 先定大方向 有政戲 - 政務司長破天荒懸空 京有何考量？ 2022/04/15 政務司長破天荒懸空 京有何考量？ 有政戲 - 李家超成候選人 有何「優待」？ 2022/04/14 李家超成候選人 有何「優待」？ 有政戲 - 拍板李家超接班人 京須考慮下屆組班 2022/04/13 拍板李家超接班人 京須考慮下屆組班 有政戲 - 李家超支持北部都會區 有望加快？ 2022/04/12 李家超支持北部都會區 有望加快？ 傅流螢 選舉 李家超 特首選舉 李嘉誠 林鄭月娥