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李嘉誠不再暗喻 女媧補天變明撑家超

名家專區 2022/04/20

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特首候選人李家超的競選團名單，最矚目的是長和資深顧問李嘉誠今次不再以「女媧補天」等中國神話，暗喻支持哪位特首候選人，而是直接加入李家超的競選團隊，成為其競選顧問之一。

5年前的特首選戰，主要是兩位前司長

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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