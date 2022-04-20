李嘉誠不再暗喻 女媧補天變明撑家超

特首候選人李家超的競選團名單，最矚目的是長和資深顧問李嘉誠今次不再以「女媧補天」等中國神話，暗喻支持哪位特首候選人，而是直接加入李家超的競選團隊，成為其競選顧問之一。

5年前的特首選戰，主要是兩位前司長

...