超高息股手擁資源和技術! 名家專區 02:30 2022/04/20 分享： 復活節小長假後，港股跟隨上周四晚美股下跌的趨勢低開向下走，一度跌至二萬點水平，收市前勉強重上二萬一千點，但恒指全日仍跌四百九十點。沒有復活假期的內地股市則繼續在近期低位觀望，上證指數微跌兩點。 黃昏後， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 逾十二厘股息的優質鋼鐵股 2022/04/15 逾十二厘股息的優質鋼鐵股 投資坐標 - 逾十三厘息的雪茄屁股！ 2022/04/13 逾十三厘息的雪茄屁股！ 投資坐標 - 大部份企業毛利率恐受壓! 2022/04/12 大部份企業毛利率恐受壓! 投資坐標 - 膠原蛋白股十三厘高息！ 2022/04/08 膠原蛋白股十三厘高息！ 投資坐標 - 海運龍頭盈利升不停！ 2022/04/06 海運龍頭盈利升不停！ 人民幣 股票 銀行 馬鞍山鋼鐵（00323） 威勝控股（03393） 中國罕王（03788）