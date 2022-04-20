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超高息股手擁資源和技術!

名家專區 02:30 2022/04/20

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復活節小長假後，港股跟隨上周四晚美股下跌的趨勢低開向下走，一度跌至二萬點水平，收市前勉強重上二萬一千點，但恒指全日仍跌四百九十點。沒有復活假期的內地股市則繼續在近期低位觀望，上證指數微跌兩點。

黃昏後，

...

撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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