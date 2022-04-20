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【車股追蹤】券商數比亞迪 吉利亮點（第二版）

研究報告 16:28 2022/04/20

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美國《富比士》公布2022年全球富豪榜，全球首富由電動車大廠Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）獲得。看看內地汽車市場，乘用車需求較穩健，而新能源車則表現亮眼。華西證券預計疫情緩解後乘用車銷量有望恢復性增長，堅定看好自主崛起，借助變革實現品牌向上和市佔率提升，推薦吉利 （00175） 和比亞迪 （01211）

3月乘用車產銷概述︰

中汽協發布3月乘用車產銷資料，3月狹義乘用車銷量為181.9萬輛，按年-1.2%，按月+23.5%；產量為184.5萬輛，按年-0.6%，按月+22.3%。2022Q1，狹義乘用車累計批發銷量為544.8萬輛，按年+8.8%；累計產量為539.9萬輛，按年+10.5%。

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欄名 : 券商有路捉

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