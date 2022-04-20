  • 20°C
香港時間 : 2022420日 (週三) 08:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【車股追蹤】新能源車亮眼  吉利比亞迪俏

研究報告 08:00 2022/04/20

分享：

美國《富比士》公布2022年全球富豪榜，全球首富由電動車大廠Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）獲得。看看內地汽車市場，乘用車需求較穩健，而新能源車則表現亮眼。華西證券預計疫情緩解後乘用車銷量有望恢復性增長，堅定看好自主崛起，借助變革實現品牌向上和市佔率提升，推薦吉利 （00175） 和比亞迪 （01211）

3月乘用車產銷概述︰

中汽協發布3月乘用車產銷資料，3月狹義乘用車銷量為181.9萬輛，按年-1.2%，按月+23.5%；產量為184.5萬輛，按年-0.6%，按月+22.3%。2022Q1，狹義乘用車累計批發銷量為544.8萬輛，按年+8.8%；累計產量為539.9萬輛，按年+10.5%。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

 

新書預告︰繼2022年收息全攻略的三冊電子書後（訂戶可按此登入），第二季我們將推出《10大熱門股》深度解構經營環境、營收趨勢，從最新的市場環境，技術走勢，比估值，計值博，想知騰訊、阿里、美團、滙豐、領展、中移動的追揸沽，以至拐點捕捉，請密切留意最新推廣。

★★★未成為hket訂戶的朋友，不妨把握新推出的10元訂閱優惠，除了可瀏覽電子書系列，還可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版！名額有限，先到先得，請火速行動！★★★

...

欄名 : 券商有路捉

最新專欄文章

【疫下投資】大摩看封城利手遊 但騰訊受惠兼受累（附業績預測）
今日
【疫下投資】大摩看封城利手遊 但騰訊受惠兼受累（附業績預測）
【高息股】6隻高息股未來兩周除淨 息率最高15厘
今日
【高息股】6隻高息股未來兩周除淨 息率最高15厘
【跑贏通脹之選】資源類 高盛看銅價升不停
今日
【跑贏通脹之選】資源類 高盛看銅價升不停
【經濟展望】瑞銀汪濤：政府不會「不惜一切代價」實現5.5%
2022/04/19
【經濟展望】瑞銀汪濤：政府不會「不惜一切代價」實現5.5%
【電子消費券】收租股及REITs 券商認為哪隻最值博？（第三版）
2022/04/19
【電子消費券】收租股及REITs 券商認為哪隻最值博？（第三版）
大行報告 零售 深圳證券交易所 電動車 中國汽車工業協會 營業額 晶片 吉利汽車（00175） 品牌 中國

下一篇文章

【疫下投資】大摩看封城利手遊 但騰訊受惠兼受累（附業績預測）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版