【季績倒數】騰訊好壞參半 大摩看封城利手遊 （附業績預測）

內地疫情復發，經濟重鎮上海封城日久，打擊內地各行各業。不過在家娛樂概念復燃，不少平台的活躍用戶數一度上升，但騰訊 （00700） 在此方面的利好卻被其他方面的影響相抵，未能成為最受惠股份，5月中發布的季績仍要面對挑戰。

摩根士丹利指出，自3月12日中國封城規模擴大後，內地的遊戲、音樂、直播、視頻等在綫娛樂平台，均錄得用戶參與度的短期爆發。以手機遊戲為例，內地3月份在iOS平台的整體流水錄得16%的按季增長，當中份屬騰訊的流水按季增長6%，網易 （09999） 的流水按季增長11%。受惠封城帶來的此一利好，大摩估計騰訊可抵銷未成年人保護的影響，第一季的本地遊戲收入仍可錄得1%按年增長。

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