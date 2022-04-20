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【疫下投資】大摩看封城利手遊 但騰訊受惠兼受累（附業績預測）

研究報告 07:15 2022/04/20

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內地疫情復發，經濟重鎮上海封城日久，打擊內地各行各業。不過在家娛樂概念復燃，不少平台的活躍用戶數一度上升，但騰訊 （00700） 在此方面的利好卻被其他方面的影響相抵，未能成為最受惠股份，5月中發布的季績仍要面對挑戰。

摩根士丹利指出，自3月12日中國封城規模擴大後，內地的遊戲、音樂、直播、視頻等在綫娛樂平台，均錄得用戶參與度的短期爆發。以手機遊戲為例，內地3月份在iOS平台的整體流水錄得16%的按季增長，當中份屬騰訊的流水按季增長6%，網易 （09999） 的流水按季增長11%。受惠封城帶來的此一利好，大摩估計騰訊可抵銷未成年人保護的影響，第一季的本地遊戲收入仍可錄得1%按年增長。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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