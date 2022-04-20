【美債息迫3厘】領展為首高息REIT吸引力降? 資金尋高息投資更殷切（第二版）

領展 （00823） 為首本地零售房託基金（REITs），昨熱炒疫情漸退放寬防控措施，股價昨日向好後，今早普遍回軟。投資者正消化美債息近日飛升，對高息REITs及整體高息股影響。

不少市場人士認為，作為零風險回報指標的美債息急升，或令投資者要求高息股提高更高股息回報，作為風險溢價的補償。惟在美國急加息及美聯儲減少持有債券下，美債中短綫價跌息升趨勢料持續。機構投資者避免賺息蝕價，不大可能一窩蜂湧向債市，反而對高息股作為對沖通脹投資工具的需求更殷切。

先說美債息趨升勢頭。10年美債息正迫近3厘大關，昨一度高見2.98厘。相對反映市場通脹預期的美國十年通脹打和率最新報2.93厘，市場熱議美債息再呈實際正利率，有機成為投資者抗通脹的一個投資選項。既然零風險的美國債息也呈實際正利率，理論上投資者應要求高息股提供更高息率回報，作為投資風險溢價，高息股股價或因而面對壓力。

這大概可以解釋，為何高息REITs今早股價普遍偏軟。龍頭領展昨迫近52周高位後，今日回吐壓力稍增，以全日低位67.95元，跌1.7%；冠君 （02778） 及置富 （00778） 其他本地REIT普遍股價微跌或不變，同未能延續昨日逆市向好表現。

以領展為例，美銀證券統計其股息率較10年美債息歷史平均高出近2.2厘，惟按領展現價預期股息率約4.65厘，相對10年美債息已升近2.98厘，現較美債息高出不足1.7厘，對尋求息率回報的投資者吸引力看似大減。

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事實可能剛好相反，美國急加息預期持續以外，美聯儲預期下月起開始縮減債券持倉，3個月後料月減950億美元。債券市場買家減少，債券價跌息升情況相信短中綫仍會持續。投資者更不願在此時大舉增持美債，避免賺息蝕價，反而REIT派息比率最低90%，領展更承諾派息比率維持100%，絕對仍是長綫投資者收息抗通脹之選。

何況領展於4月初投資者日提供的最新營運資料顯示，截至去年12月底，旗下香港物業的出租率達97.9%，創歷來新高。領展旗下商場租戶於去年4月至12月期間，整體銷售增長10.4%，略遜期間本港零售額平均增長11.8%（表一）。惟相對去年4月至9月期間銷售增長僅約8.9%，美銀證券推算10月至12月增長加快至約13%，領展租戶實際跑贏全港零售同業。

加上領展管理層藉內地及海外雙綫併購，分散物業組合成效亦漸見明顯，未來租金收入及派息，預期均可延續穩中有升勢頭。

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