【跟誠哥投資】李嘉誠有新目標 越南是下一個尋寶地？（第二版）

香港首富李嘉誠創辦的長實 （01113） 日前與越南胡志明市領導會面，計劃在當地引進高端房地產項目，為集團投資開闢新版圖。市場早前傳出長和系有意沽出在英配電項目，故分析相信誠哥正部署將資金回歸亞洲，當中越南大有機會成為下一個投資熱土。

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中央出招降準 專訪名家趙文利談最新部署【下一頁】

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