【大師觀點】恒指兩萬一攻防 張憶東：港股夏季或反彈（持續更新）

港股復活假後未能復活，恒生指數今日轉跌，又穿兩萬一。興業證券全球首席策略分析師張憶東表示，港股處於歷史估值低位，而A股估值也不貴，預期兩市市場底、反轉底或在夏季出現，建議從基本面把握長期的投資價值。

張憶東於新近發布的春季策略報告中指出，俄烏衝突以及衍生風險、中概股退市、產業政策、疫情反彈、經濟動能轉弱等多重因素交織，2月中旬至3月中旬離岸中國資產出現非理性下跌。他考金融委316會議快速應對，A股和港股已呈現類似2018年10月的政策底和情緒底，預期過度悲觀的階段已經過去。

他認為港股處於歷史估值低位，A股不貴。 PE、PB、股債性價比、風險溢價等指標均顯示中國市場整體估值具備性價比。不過他同時提醒投資者，便宜並不必然能漲，基本面改善的趨勢才是行情反轉的力量。

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