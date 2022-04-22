  • 27°C
香港時間 : 2022422日 (週五) 15:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大師觀點】恒指失守兩萬一 張憶東：港股夏季或反彈

研究報告 14:18 2022/04/22

分享：

分享：

港股復活假後未能復活，恒生指數今日轉跌，又穿兩萬一。興業證券全球首席策略分析師張憶東表示，港股處於歷史估值低位，而A股估值也不貴，預期兩市市場底、反轉底或在夏季出現，建議從基本面把握長期的投資價值。

張憶東於新近發布的春季策略報告中指出，俄烏衝突以及衍生風險、中概股退市、產業政策、疫情反彈、經濟動能轉弱等多重因素交織，2月中旬至3月中旬離岸中國資產出現非理性下跌。他考金融委316會議快速應對，A股和港股已呈現類似2018年10月的政策底和情緒底，預期過度悲觀的階段已經過去。

他認為港股處於歷史估值低位，A股不貴。 PE、PB、股債性價比、風險溢價等指標均顯示中國市場整體估值具備性價比。不過他同時提醒投資者，便宜並不必然能漲，基本面改善的趨勢才是行情反轉的力量。

欲看詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

新書預告：繼2022年收息全攻略的三冊電子書後（訂戶可按此登入），第二季我們將推出《10大熱門股》深度解構經營環境、營收趨勢，從最新的市場環境，技術走勢，比估值，計值博，想知騰訊、阿里、美團、滙豐、領展、中移動的追揸沽，以至拐點捕捉，請密切留意最新推廣。

★★★未成為hket訂戶的朋友，不妨把握新推出的10元訂閱優惠，除了可瀏覽電子書系列，還可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版！名額有限，先到先得，請火速行動！★★★

    點擊圖片放大
    +3
    +2

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

相關文章

建銀國際趙文利 人行降準 港股政策底已現 次季波幅3000點
2022/04/19
建銀國際趙文利 人行降準 港股政策底已現 次季波幅3000點

你可能感興趣

建銀國際趙文利 人行降準 港股政策底已現 次季波幅3000點
00:01 2022/04/19
建銀國際趙文利 人行降準 港股政策底已現 次季波幅3000點

最新專欄文章

【人幣要貶幾多】點算人民幣兌美元7算機率
今日
【人幣要貶幾多】點算人民幣兌美元7算機率
【中概股危機】中外券商看法 一文盡閱
今日
【中概股危機】中外券商看法 一文盡閱
【弊策解救】放水不及預期 摩通料 5.5%增長難保 等救亡
今日
【弊策解救】放水不及預期 摩通料 5.5%增長難保 等救亡
【車股分析】新能源車第二季投資概要（不斷更新）
今日
【車股分析】新能源車第二季投資概要（不斷更新）
【幣策受惠股】寬幣策的受惠板塊追蹤 （翻身篇）
2022/04/21
【幣策受惠股】寬幣策的受惠板塊追蹤 （翻身篇）
宏觀分析 市場動向 貨幣政策 財政政策 大行報告 張憶東 中國概念股 港股 恒生指數 中國市場

下一篇文章

【人幣要貶幾多】點算人民幣兌美元7算機率
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版