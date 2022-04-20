【任澤平】中國經濟十大預言

前國務院智囊、 星級分析師任澤平針對中國經濟作出十大預言，下文為你一一剖析。

中央出招降準 專訪名家趙文利談最新部署【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

第一：舊秩序瓦解，新秩序重建

任澤平指出，全球正處於大周期末期，經濟、金融、地緣、思潮等動盪加大，貧富差距、民粹主義、逆全球化、強人政治、地緣衝突、修昔底德陷阱、國際秩序重建等現象湧現。

當下中美貿易摩擦、俄烏衝突、逆全球化等局勢，背後都有一套基本運行規律。一國經濟最重要的就是要具備「生產性」，生產性又決定了競爭力，歷史上的經濟霸權大多經歷了從生產性到非生產性的轉變，使得霸權國家及其主導的國際秩序有了生命週期性質，從而無法逃脫由盛到衰的宿命。

在過去一百年，我們經歷了三次經濟社會大周期的階段性拐點，並引發三次思想大論戰、經濟大變革與國際秩序重構。表面上是財富與權力在國際國內的重新分配，深層次則是增長與分配、效率與公平的鐘擺周而復始。

第二：中美貿易摩擦具長期性

中美貿易摩擦的本質是戰略遏制，具有長期性和嚴峻性，中國必須清醒認識到發展仍是未來十年首要目標，推動新一輪改革開放，與美國保持競爭合作、鬥而不破的平衡關係，不要輕易陷入地緣衝突泥潭。

隨著中國經濟崛起、中美產業分工從互補走向競爭。美國政界對中國的看法發生重大轉變，鷹派言論不斷抬頭。部分美方人士無視事實，認為中國經濟崛起挑戰美國經濟霸權，

自2018年以來，中美貿易摩擦爆發，並不斷升級至科技、金融、地緣、意識形態等領域，2021年拜登上台以後雖然大幅更改了政策方向，修復盟友關係，但在遏制中國上依然延續之前的戰略思路。

第三：中國由高速增長轉向高質量發展

中國經濟過去高速增長受益於三大紅利：改革開放紅利、全球化紅利和人口紅利，現在三大紅利變成三大挑戰：改革開放進入深水區、逆全球化和人口老齡化少子化。中國發展戰略正在作出重大調整，推動中國經濟從高速增長轉向高質量發展。

2015年底中央經濟工作會議上提出供給側結構性改革：去產能、去庫存、去槓桿、降成本、補短板；2017年10月19大報告提出三大攻堅戰：防範化解重大風險、精準脫貧、污染防治；提出推動形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局；推進註冊制改革，建設多層次資本市場；依靠創新推動實體經濟高質量發展；紮實做好碳達峰、碳中和各項工作；強化反壟斷和防止資本無序擴張；調節收入分配，實現共同富裕；實行高水平對外開放等等。

第四：2030年前後中國有望超過美國成為世界第一大經濟體

2021年中國GDP規模達114.4萬億元（17.7萬億美元），名義增長12.8%，穩居全球第二大經濟體；中國、美國占全球GDP比重分別超18%和23%。2021年中國實際GDP增長8.1%，同期，美國GDP同比5.7%、德國2.8%、英國7.5%、日本1.7%。IMF預測2021年全球經濟實際增速5.9%，中國經濟發展處於全球領先地位。

中國有望在十年左右躍升為第一大經濟體。如果未來幾年中國經濟保持年均5.5%左右的增長，則將在2030年前後超越美國成為全球第一大經濟體，重回世界之巔，全球政經格局和治理版圖進入新的篇章。

第五：經濟結構發生歷史性巨變

新基建、新能源、數字經濟、高端製造將代替房地產、老基建成為經濟新發動機，帶來無限新機遇。

中國未來將迎來大勢，降低房地產、金融、教育、互聯網等的利潤和壟斷，以及由此引發的過去長期對民生和實體經濟的擠壓和成本，大力發展製造業、硬科技、實體經濟、新能源、新基建、資本市場等。

欲看詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

★☆★新書預告：繼2022年收息全攻略的三冊電子書後（訂戶可按此登入），第二季我們將推出《10大熱門股》深度解構經營環境、營收趨勢，從最新的市場環境，技術走勢，比估值，計值博，想知騰訊、阿里、美團、滙豐、領展、中移動的追揸沽，以至拐點捕捉，請密切留意最新推廣。★☆★

★★★未成為hket訂戶的朋友，不妨把握新推出的10元訂閱優惠，除了可瀏覽電子書系列，還可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版！名額有限，先到先得，請火速行動！★★★

...