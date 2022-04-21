【火燒連環船】瑞士百達陳東 評俄烏戰況影響幾何

俄烏戰事持續近兩個月，惟目前仍未有明顯結束跡象，西方國家對俄羅斯實施制裁，除俄羅斯金融機構和國有企業外，俄羅斯政府官員及其家人的亦屬於制裁對象。此外，俄烏戰事亦推高環球通脹水平，烏克蘭有「歐洲糧倉」之稱，這場戰爭將對糧食出口構成問題，同時亦將進一步擾亂物流供應鏈。

對於俄烏戰事對全球，尤其是中國的影響方面，瑞士百達財富管理亞洲宏觀經濟研究主管陳東在接受《投資理財周刊》專訪時表示，烏克蘭戰爭對環球帶來的短期影響為推高通脹水平，在大宗商品，尤其是石油價格方面影響最明顯。

他認為，石油價格大升，對中國工業生產者出廠價格（PPI）也會有所影響，不過由於去年中國PPI基數高，導致今年中國PPI的按年增速已經在向下走，而油價上升，會減慢PPI下降速度，不過也無法改變向下的趨勢，從邊際上來說，今年PPI的上升幅度還是比去年低。

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另外，油價快速上升，也會壓制需求；居民消費價格指數（CPI）方面，陳東認為，目前制約中國CPI最大的問題是內需不足，外部衝擊反而不大。

長遠來說，俄烏戰事更加速不同意識形態國家之間的分裂，或造成「新冷戰」，在今次事件後，估計很難再次回到過去幾十年的全球化進程，而加速分裂在2018年美國對中國發起貿易戰時已經開始。

他相信，這次事件也會引起環球的地緣政治局勢不穩。

另一方面，俄羅斯的特定銀行將從國際銀行結算系統（SWIFT）中剔除，陳東認為，這次制裁俄羅斯的事件，令俄羅斯央行擁有的美元資產直接被凍結，會令其他國家思考美元資產的安全性，從而促使其他國家央行考慮採用多元化資產配置，如黃金、虛擬貨幣或其他主要國家貨幣等。

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