【翻身拐點】降準政策呵護下各行業之翻身之路

近期中國放寬貨幣政策，似乎市場對中國寬鬆政策同樣不及市場預期。央行決定於4月25日下調金融機構存款準備金率0.25個百分點（不含已執行5%存款準備金率的金融機構）。

中央出招降準 專訪名家趙文利談最新部署【下一頁】

繼央行上周五（15日）決定降準，共釋放5300億元人民幣後，又宣布1年期及5年期的貸款市場報價利率（LPR）與3月公布利率不變。4月20日，央行公布1年期LPR為3.7%，5年期以上LPR為4.6%。西部證券表示各行業對降準影響，以下同大家逐一拆解：

1）家電

中國在穩增長政策基調下，各地積極鬆綁地產政策。西部證券認為，隨政策面持續改善，一方面地產政策鬆綁的龍頭公司內銷將迎來改善，房地產銷售有望逐步恢復；另一方面，這些龍頭企大力培育B端客群（BtoB，企業對企業）集合廚房電器一身的集成灶，可留意美的集團（深：000333） 和海爾智家 （06690） ，有關相關股份估值方面。（見下圖）

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2）飲品板塊

降準等相關利好政策，對板塊信心提振掀起催化作用，目前上海疫情拐點漸現，宏觀上促進消費的政策不斷推出。

食品飲料板塊可更加樂觀，看底部反轉，推薦白酒、餐飲和啤酒板塊：

白酒板塊前期大幅跌估值低位

該行表示，高端次高端全年業績確定性仍強，景氣仍在，看好高端及次高端的白酒企業，推薦貴州茅台（滬：600519）、瀘州老窖（深：000568）、酒鬼酒（深：000799）、舍得酒業（滬：600702）和五糧液（深：000858）等。

至於啤酒板塊方面，疫情修復主綫，當前在疫情防控轉向的情況下，前期疫情受損的板塊，如青島啤 （00168） 將顯著受益。

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