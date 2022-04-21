【數據分析】股市見底未？還需推敲消費數據

消費是經濟發展的目的和動力。亞當．史密斯在《國富論》指出，消費是所有生產的唯一目的與意義。



中國經濟增長主要是由投資、消費和出口共同拉動的，其中，最終消費支出佔中國2021年GDP比重已升至54.5%，因此，可以判斷，沒有消費回暖增長，就沒有股市已見底回升之結論。

國家統計局日前公布，2022年3月中國社會消費零售總額為3.42萬億元（人民幣，下同），同比升3.5%。其中，除汽車以外的消費品零售額3.06萬億元，下降3.0%。2022年第一季度社會消費品零售總額10.87萬億元，同比升3.6%；扣除價格因素，一季度社會消費品零售總額同比實際增長1.3%。消費疲弱，也解釋了股市不濟原因。

綫上零售仍保持增長，綫下零售受疫情影響出現下降。3月網上實物商品零售額為0.89萬億元，同比升2.7%；3月推算綫下零售額為2.53萬億元，同比跌5.5%。疫情期間人們出行受到限制，商超、便利店等綫下零售業態受到直接影響；而部分地區快遞暫停或延時，也對網購產生了一定的影響。

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