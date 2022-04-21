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債息倒掛嚴重 人幣繼續走低

名家專區 2022/04/21

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美國聯儲局急加息及縮表預期下，美國債息續全綫急升，10年美債息周二晚一度逼近3厘大關。美債息急升不單閃現實質正利率（圖一），更令中美債息倒掛情況更趨嚴重，引發市場對外資熱錢由中國股債市急撤的憂慮。

走資

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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