債息倒掛嚴重 人幣繼續走低

美國聯儲局急加息及縮表預期下，美國債息續全綫急升，10年美債息周二晚一度逼近3厘大關。美債息急升不單閃現實質正利率（圖一），更令中美債息倒掛情況更趨嚴重，引發市場對外資熱錢由中國股債市急撤的憂慮。

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