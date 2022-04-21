債息倒掛嚴重 人幣繼續走低 名家專區 2022/04/21 分享： 分享： 美國聯儲局急加息及縮表預期下，美國債息續全綫急升，10年美債息周二晚一度逼近3厘大關。美債息急升不單閃現實質正利率（圖一），更令中美債息倒掛情況更趨嚴重，引發市場對外資熱錢由中國股債市急撤的憂慮。 走資 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 熱炒疫後復常 領展再現增長 2022/04/20 熱炒疫後復常 領展再現增長 透視中港美 - 降準不似預期 人行左右為難 2022/04/19 降準不似預期 人行左右為難 透視中港美 - 內銀開庫放水 谷信貸併盈利 2022/04/15 內銀開庫放水 谷信貸併盈利 透視中港美 - 美通脹見頂 開心勿太早 2022/04/14 美通脹見頂 開心勿太早 透視中港美 - 中美債息倒掛 造就監管暖風 2022/04/13 中美債息倒掛 造就監管暖風 美元 指數 美滙指數 加息 美國聯儲局 CPI LPR 人民幣 瑞銀 銀行