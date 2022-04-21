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光伏高增長 創維勿看淡

名家專區 2022/04/21

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國企指數昨日走勢如坐過出車，開始回補3月中旬裂口，但家電股昨日逆市上升，創維集團（00751）首季盈利會倒退或致全年增速放緩，但光伏業務高增長，加上電視機成本有望回落，全年業績隨時超預期。

創維集團去年

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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