光伏高增長 創維勿看淡

國企指數昨日走勢如坐過出車，開始回補3月中旬裂口，但家電股昨日逆市上升，創維集團（00751）首季盈利會倒退或致全年增速放緩，但光伏業務高增長，加上電視機成本有望回落，全年業績隨時超預期。

創維集團去年

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