光伏高增長 創維勿看淡 名家專區 2022/04/21 分享： 分享： 國企指數昨日走勢如坐過出車，開始回補3月中旬裂口，但家電股昨日逆市上升，創維集團（00751）首季盈利會倒退或致全年增速放緩，但光伏業務高增長，加上電視機成本有望回落，全年業績隨時超預期。 創維集團去年 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【緩升VS 陰跌】港股的裂口與底部（第四版） 2022/04/20 【緩升VS 陰跌】港股的裂口與底部（第四版） 中字股實力談 - 中石油吸引股息有8厘 2022/04/20 中石油吸引股息有8厘 中字股實力談 - 【誰打趴港股】油金 美滙 輪住打 港股二萬隨時失（第四版） 2022/04/19 【誰打趴港股】油金 美滙 輪住打 港股二萬隨時失（第四版） 中字股實力談 - 廣汽盈利看俏 新能源車熱賣 2022/04/15 廣汽盈利看俏 新能源車熱賣 中字股實力談 - 【歷史又重演？】未降準A股搶先上 港股冀重蹈2020路徑（第四版） 2022/04/14 【歷史又重演？】未降準A股搶先上 港股冀重蹈2020路徑（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 每股派息 市盈率 市帳率 RCEP 家電 李克強 創維集團（00751） 新能源