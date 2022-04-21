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換樓鏈啟動 千萬以下3房受捧

名家專區 2022/04/21

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受惠「茂波PLAN」高成數按揭保險，二手市場換樓鏈已被啟動，一綫的大型屋苑交投量近月飈升，不少筍盤已被吸納，有買家甚至為免遲買會貴，更於臨場追價搶貨。

其實目前二手市場放盤量達3.93萬個，盤量屬近年高

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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