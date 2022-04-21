換樓鏈啟動 千萬以下3房受捧 名家專區 2022/04/21 分享： 分享： 受惠「茂波PLAN」高成數按揭保險，二手市場換樓鏈已被啟動，一綫的大型屋苑交投量近月飈升，不少筍盤已被吸納，有買家甚至為免遲買會貴，更於臨場追價搶貨。 其實目前二手市場放盤量達3.93萬個，盤量屬近年高 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 最新專欄文章 專家樓論 - 公營房屋供應 需要這個「結果」 2022/04/20 公營房屋供應 需要這個「結果」 發展商搶攻短樓花期新盤 力保疫後一手銷情 2022/04/19 發展商搶攻短樓花期新盤 力保疫後一手銷情 專家樓論 - 市面復常 小業主重訂底價 2022/04/19 市面復常 小業主重訂底價 專家樓論 - 李家超談房屋 罕有的一次 2022/04/15 李家超談房屋 罕有的一次 專家樓論 - 商廈疫後新布局 2022/04/14 商廈疫後新布局 二手市場 物業 放盤 元朗 荃灣 按揭保險 荔枝角 藍田 麗港城 荃灣區