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二次探底風險增 次季防就業危機

名家專區 2022/04/21

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內地首季經濟增速定格在4.8%，被認為是遭遇Omicron衝擊波之後，高於預期但低於既定目標的成績。隨之而來的是對第二季度的擔憂，經濟中心城市上海停擺逾月，產業鏈及供應鏈遇上巨大阻滯，經濟再度探底風險

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撰文 : 潘攀

欄名 : 國情知聞

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