二次探底風險增 次季防就業危機 名家專區 2022/04/21 分享： 分享： 內地首季經濟增速定格在4.8%，被認為是遭遇Omicron衝擊波之後，高於預期但低於既定目標的成績。隨之而來的是對第二季度的擔憂，經濟中心城市上海停擺逾月，產業鏈及供應鏈遇上巨大阻滯，經濟再度探底風險 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 潘攀 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 經濟增長再放緩 財策幣策再平衡 2022/04/20 經濟增長再放緩 財策幣策再平衡 國情知聞 - 新調門：「防疫生產兩手抓」 2022/04/19 新調門：「防疫生產兩手抓」 國情知聞 - 上海疫情試金石 超一綫需補短板 2022/04/15 上海疫情試金石 超一綫需補短板 國情知聞 - 統一大市場 詳解內循環 2022/04/14 統一大市場 詳解內循環 國情知聞 - 俄烏之戰 如何影響中國經濟 2022/04/13 俄烏之戰 如何影響中國經濟 疫情 中國 行業 通脹 貨幣政策 就業 GDP 失業 上海 失業率