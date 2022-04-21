二次探底風險增 次季防就業危機

內地首季經濟增速定格在4.8%，被認為是遭遇Omicron衝擊波之後，高於預期但低於既定目標的成績。隨之而來的是對第二季度的擔憂，經濟中心城市上海停擺逾月，產業鏈及供應鏈遇上巨大阻滯，經濟再度探底風險

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