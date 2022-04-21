高通脹企業傷 Netflix說明一切

Netflix對上一份業績帶來的驚嚇，筆者仍記憶猶新，Netflix當時預計今年首季用戶增長250萬，本來已屬斷崖下滑，豈料剛公布的新季績更加驚嚇，增長250萬原來也估多了，首季訂閱實則是跌20萬，打

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