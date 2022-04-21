高通脹企業傷 Netflix說明一切 名家專區 2022/04/21 分享： 分享： Netflix對上一份業績帶來的驚嚇，筆者仍記憶猶新，Netflix當時預計今年首季用戶增長250萬，本來已屬斷崖下滑，豈料剛公布的新季績更加驚嚇，增長250萬原來也估多了，首季訂閱實則是跌20萬，打 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 貿易赤字常態化 日圓難回復強勢 2022/04/20 貿易赤字常態化 日圓難回復強勢 高通脹企業傷 Netflix說明一切 2022/04/20 高通脹企業傷 Netflix說明一切 國金札記 - 貿易赤字常態化 日圓難回復強勢 2022/04/20 貿易赤字常態化 日圓難回復強勢 國金札記 - 馬斯克購Twitter 峰迴路轉走向難料 2022/04/19 馬斯克購Twitter 峰迴路轉走向難料 Twitter私有化 幾點意見 2022/04/18 Twitter私有化 幾點意見 美國 英國 通脹 CPI 電視 Netflix Amazon 串流 Disney 信用卡