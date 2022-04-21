李家超組班 政圈流傳司局長人選 北京收推薦名單 政務司長有4熱門 名家專區 2022/04/21 分享： 分享： 特首選舉唯一候選人李家超，當選下屆行政長官已毫無懸念。現時下屆問責班子的潛在司局長人選，正悄悄地跑馬仔。據悉，北京早已要求有分量的政經界人士，提名推薦司局長名單，以物色人才，協助組班。 作為特區政府第二 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 李：體藝文化軟實力 社會精神靈魂 今日 李：體藝文化軟實力 社會精神靈魂 你可能感興趣 李：體藝文化軟實力 社會精神靈魂 今日 01:00 李：體藝文化軟實力 社會精神靈魂 最新專欄文章 有政戲 - 李嘉誠不再暗喻 女媧補天變明撑家超 2022/04/20 李嘉誠不再暗喻 女媧補天變明撑家超 有政戲 - 李家超政綱月底出台 先定大方向 2022/04/19 李家超政綱月底出台 先定大方向 有政戲 - 政務司長破天荒懸空 京有何考量？ 2022/04/15 政務司長破天荒懸空 京有何考量？ 有政戲 - 李家超成候選人 有何「優待」？ 2022/04/14 李家超成候選人 有何「優待」？ 有政戲 - 拍板李家超接班人 京須考慮下屆組班 2022/04/13 拍板李家超接班人 京須考慮下屆組班 李家超 傅流螢 選舉 任命 政務司 陳茂波 鄧炳強 曾國衞 譚志源 香港交易所（00388）