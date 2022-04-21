特首選舉唯一候選人李家超，當選下屆行政長官已毫無懸念。現時下屆問責班子的潛在司局長人選，正悄悄地跑馬仔。據悉，北京早已要求有分量的政經界人士，提名推薦司局長名單，以物色人才，協助組班。

作為特區政府第二

...