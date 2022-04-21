【板塊分析】物管股增長持續 龍頭優勢顯現 研究報告 09:38 2022/04/21 分享： 分享： 物管股去年業績維持高增長，總括在港股及A股上市的物管股，於2021年的業務發展良好，規模帶動收入有效提升。據嘉和家業物業服務研究院的報告，總計48家上市物管股，2021年行內營業收入按年增長44.5%。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【數據分析】股市見底未？還需推敲消費數據 今日 【數據分析】股市見底未？還需推敲消費數據 【幣策解構】降準後還有LPR 中金評港股後向 2022/04/19 【幣策解構】降準後還有LPR 中金評港股後向 【息差倒掛】過去4次中美息差倒掛 影響如何？（第二版） 2022/04/15 【息差倒掛】過去4次中美息差倒掛 影響如何？（第二版） 【內銀季績前瞻】首季料多賺7% 9大股最新目標價（第二版） 2022/04/15 【內銀季績前瞻】首季料多賺7% 9大股最新目標價（第二版） 【衰退預警】神準訊號 債息倒掛背後 2022/04/12 【衰退預警】神準訊號 債息倒掛背後 內地物業 物業管理 港股 碧桂園 地產 行業