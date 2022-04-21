【板塊分析】物管股增長持續 龍頭優勢顯現

物管股去年業績維持高增長，總括在港股及A股上市的物管股，於2021年的業務發展良好，規模帶動收入有效提升。據嘉和家業物業服務研究院的報告，總計48家上市物管股，2021年行內營業收入按年增長44.5%。

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