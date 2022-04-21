  • 24°C
香港時間 : 2022421日 (週四) 10:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【板塊分析】物管股增長持續 龍頭優勢顯現

研究報告 09:38 2022/04/21

分享：

分享：

物管股去年業績維持高增長，總括在港股及A股上市的物管股，於2021年的業務發展良好，規模帶動收入有效提升。據嘉和家業物業服務研究院的報告，總計48家上市物管股，2021年行內營業收入按年增長44.5%。

...

欄名 : 大行有路捉

最新專欄文章

【數據分析】股市見底未？還需推敲消費數據
今日
【數據分析】股市見底未？還需推敲消費數據
【幣策解構】降準後還有LPR 中金評港股後向
2022/04/19
【幣策解構】降準後還有LPR 中金評港股後向
【息差倒掛】過去4次中美息差倒掛 影響如何？（第二版）
2022/04/15
【息差倒掛】過去4次中美息差倒掛 影響如何？（第二版）
【內銀季績前瞻】首季料多賺7% 9大股最新目標價（第二版）
2022/04/15
【內銀季績前瞻】首季料多賺7% 9大股最新目標價（第二版）
【衰退預警】神準訊號 債息倒掛背後
2022/04/12
【衰退預警】神準訊號 債息倒掛背後
內地物業 物業管理 港股 碧桂園 地產 行業

下一篇文章

【翻身拐點】降準政策呵護下各行業之翻身之路
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版