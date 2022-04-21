【物管透視】物管股高增長持續有勢

物管股去年業績維持高增長，總括在港股及A股上市的物管股，於2021年的業務發展良好，規模帶動收入有效提升。據嘉和家業物業服務研究院的報告，總計48家上市物管股，2021年行內營業收入按年增長44.5%。

根據2021年內地物管股營收表現，反映行業具3大特徵。

1. 物企營收隨規模分化

突破百億元（人民幣，下同）營收的企業僅有碧桂園服務 （06098） 、雅生活 （03319） 、綠城服務 （02869） 、保利物業 （06049） 及招商積餘（深：001914）五家企業；行業平均營收僅36.27億元，有36家上市物企營收低於行業均值。

2. 龍頭營收亮麗 收入差距拉闊

龍頭碧桂園服務的加速發展，使得企業獨居至上市物業圈200億區間，較第二位的雅生活服務營收高147.63億元，穩居板塊首位。碧桂園服務營收錄得如此高數值，主要由於企業收入來源更加多元，及多家標的企業的併表。另一方面，碧桂園服務作為2021年的「收購王」，全年合共收購13家企業，規模擴張為業績的增長奠定堅實基礎。

3. 國企收入穩健增長 抗逆力強

在房地產行業震蕩下行的背景下，具備國資背景的物業企業，能夠在周期波動中保持穩健前行。一方面大股東的穩健發展能夠帶來穩定優質的業務增量；另一方面，在承接公建、城市服務專案上具有天然優勢，其中保利物業、越秀服務 （06626） 、中海物業 （02669） 等受惠。

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