【前車可鑑】中海油A股首掛漲停炒風降 避免中石油回A炒爆歷史重演?

中海油 （00883） A股今日首掛，股價高開2成後升幅瞬間擴大至逾四成，即時觸及新股漲停界綫短暫停板。其後股價升幅即時減半至2成多，連帶港股亦即市見頂回軟。

本港股民大多只知A股漲跌停板界綫為一成，未必知道原來近年加入了新股上市首日大升44%即漲停的機制。今次中海油A股首掛漲停，讓內地股民發熱的頭腦稍為冷靜下來，更可能成功阻止了中石油 （00857） 15年前回A首日爆升破盡紀錄後，股價即見頂反覆大跌九成的歷史重演。

先說中海油A股（滬：600938）今早以12.96元（人民幣，下同）開市，較招股價10.8元高開2成後，早段急抽上13.55元高位，即時觸及新股上漲44%的短暫停板界綫；當時中海油H股亦跟升最多4%，高見11.64港元。

中海油A股漲停後升幅即時減半，中午收報13.91元，升近29%；H股回吐壓力加劇，暫低見10.7元，高位急回8逾%。中午收報10.8元，跌逾3%。

中海油今早股價A強H弱，相信反映部份早前偷步南下的北水，平倉套現轉炒A股或更熾熱。惟中海油承諾未來3年底派息0.7港元計，中海油作為股息最少6.5厘的高息股，AH差價過高，對長綫持貨收息的A股投資者始終不利，在下周四宣派特別股息前後，A股溢價有望逐步收窄，H股追升空間不少。

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以中午收市計價，中海油A股較H股溢價逾五成半，為中石油A股溢價約六成半以外，重磅藍籌中最高。中移動 （00941） A股溢價47%，中石化 （00386） 及建行 （00939） 溢價約三成。

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回說中石油2007年11月回A上市，當年正值A股火紅年代，以16.7元超高價定價，掛牌首日更大升逾1.6倍，收報43.96元。以當日收市價計，中石油AH股總市值達1萬億美元，成為全球市值最大上市企業。

惟隨著炒風急退潮，中石油A股價首日見高位後反覆回落，直至2020年中跌近4元關口才見底，期間股價累瀉逾九成。中石油H股好不了多少，股價高峰時升至約20元，至2020年跌至約2.2元，股價亦瀉挫近九成，成為不少股民的慘痛回憶。

中證監於2014年在A股漲跌一成停板機制基礎上，增設了新股首掛以44%為漲停界綫，另股價較開市價升跌一成，以及轉手率過高亦要停板。中海油今次也許正是因停板機制發揮作用，避免了中海油重蹈中石油15年前重演。

當年中石油回A事件中，最大贏家要必數股神巴菲特（Warren Buffett）。股神於2003年首次披露資中石油H股，其後多次增持。到2007年7月，股神開始減持中石油，股神最後於12元沽清中石油H股。持貨4年，股神於中石油的投資，淨賺超過200億港元。至同年10月、11月間，中石油H股升近20元時，不少評論更嘲笑股神看錯市太早離場，但事實證明笑到最後的始終他。

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