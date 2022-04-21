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【契媽股】Cathie Wood唱好Tesla兩日後即減持 換馬另一中概電動車股？

財金猛人追蹤 14:00 2022/04/21

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科技股女股神 Cathie Wood旗下Ark Investment日前才出報告唱好Tesla，預期股價到2026年至少會見2900美元，然而方舟創新ETF（美：ARKK） 卻在昨晚大手沽出近7萬股Tesla，創近一個月最大減持。Cathie Wood只是唱好出貨？另外，值得留意是她還同時加倉另一隻中概電動車股。

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中央出招降準 專訪名家趙文利談最新部署【下一頁

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 投資學堂

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