【契媽股】Cathie Wood連續兩日掟Tesla 卻密密加倉兩隻中概電動車股？

科技股女股神 Cathie Wood旗下Ark Investment日前才出報告唱好Tesla，預期股價到2026年至少會見2900美元，然而方舟創新ETF（美：ARKK） 卻在4月20及21日兩日合共沽出逾16萬股Tesla，並創近一個月最大減持。Cathie Wood只是唱好出貨？另外，值得留意是她在過去兩日減持Tesla的同時，還加倉另外兩隻中概電動車股。

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中央出招降準 專訪名家趙文利談最新部署【下一頁】

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