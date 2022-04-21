【人行「弊」策】摩通：放水無力 5.5%增長難保 下周等一會議救亡

上周降準僅0.25個百分點，咋日LPR未見下調，人行放水預期接連落空，拖累港股本周失守21000點。摩根大通現時認為，刺激政策不足的風險出現，中國全年GDP增長可能只得4.6%，是自90年代中國制定增長目標以來，首次嚴重不達標。

摩根大通續指，下周的政治局會議將重點關注，特別留意中央如何應對疫情及俄烏戰事帶來的下行風險，雖然有進一步刺激政策的空間，但力度不足是風險。另一重點是防疫政策，雖然「動態清零」方針會維持，但有微調空間以減低經濟成本，如加快打增強疫苗，引入外國更有效的疫苗、減少對廣大民眾日常生活的嚴重影響等。

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