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蘇聯納粹長年鬥爭 受害者豈止烏克蘭

國際 16:05 2022/04/22

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從德國等歐洲國家持續冷待烏克蘭加入北約，不難看出於歐洲而言，烏克蘭是他們與俄羅斯的緩衝帶。德國為首的歐洲多國有這種觀念，除了地理位置外，東歐歷史亦是成因之一。

...

撰文 : 李俊儀

欄名 : 國金好書

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