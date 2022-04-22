蘇聯納粹長年鬥爭 受害者豈止烏克蘭 國際 16:05 2022/04/22 分享： 分享： 從德國等歐洲國家持續冷待烏克蘭加入北約，不難看出於歐洲而言，烏克蘭是他們與俄羅斯的緩衝帶。德國為首的歐洲多國有這種觀念，除了地理位置外，東歐歷史亦是成因之一。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 李俊儀 欄名 : 國金好書 相關文章 布蘭森提3個建議 助西方減依賴俄能源 2022/04/21 布蘭森提3個建議 助西方減依賴俄能源 【烏克蘭戰爭】美國對烏援助增約62億 料接收10萬難民（第二版） 2022/04/21 【烏克蘭戰爭】美國對烏援助增約62億 料接收10萬難民（第二版） 【烏克蘭戰爭】烏方倡馬里烏波爾舉行特別談判 無條件換撤離民眾（第三版） 2022/04/21 【烏克蘭戰爭】烏方倡馬里烏波爾舉行特別談判 無條件換撤離民眾（第三版） 俄羅斯成功測試具搭載核武導彈 警告敵人三思 2022/04/21 俄羅斯成功測試具搭載核武導彈 警告敵人三思 【烏克蘭戰爭】普京稱被迫出兵 誓為頓巴斯帶來和平 2022/04/21 【烏克蘭戰爭】普京稱被迫出兵 誓為頓巴斯帶來和平 你可能感興趣 布蘭森提3個建議 助西方減依賴俄能源 18:07 2022/04/21 布蘭森提3個建議 助西方減依賴俄能源 【烏克蘭戰爭】美國對烏援助增約62億 料接收10萬難民（第二版） 22:44 2022/04/21 【烏克蘭戰爭】美國對烏援助增約62億 料接收10萬難民（第二版） 【烏克蘭戰爭】烏方倡馬里烏波爾舉行特別談判 無條件換撤離民眾（第三版） 16:00 2022/04/21 【烏克蘭戰爭】烏方倡馬里烏波爾舉行特別談判 無條件換撤離民眾（第三版） 最新專欄文章 德俄相互依賴 源於文化情感 2022/04/09 德俄相互依賴 源於文化情感 德國對俄政策失敗 不應堅持舊有方式對話 2022/04/08 德國對俄政策失敗 不應堅持舊有方式對話 能源供需雙刃劍 左右國際政局 2022/04/02 能源供需雙刃劍 左右國際政局 能源操縱國際大局 出口國擁重要政治籌碼 2022/04/01 能源操縱國際大局 出口國擁重要政治籌碼 拆解金正恩外交遊戲北韓棄核成空談？ 2022/03/26 拆解金正恩外交遊戲北韓棄核成空談？ 地緣政治 烏克蘭 俄羅斯 德國 戰爭 二次大戰 希特拉 東歐 波蘭 歐洲