【車股分析】新能源車第二季投資概要（不斷更新）

2022年步入第二季，新能源車繼續備受矚目。即便行業受多項因素影響而加價，依然受投資者青睞，其中比亞迪 （01211） 的產量今年有望超越行業龍頭特斯拉，下文將詳述新能源車跑出的多項因素。

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中國為了達至「雙碳」目標，即二氧化碳排放於2030年前達到峰值及2060年前實現碳中和。近年新能源車產業受政策、補助扶持，成效斐然。踏入2022年，有關補助開始按原先計劃逐步取消，然而新能源車發展仍未見頹勢。

比亞迪股份早前發出盈喜，並公布第一季度業績，今年首季歸屬股東淨利潤介乎6.5億至9.5億人民幣，按年升174%至300%。比亞迪第一季度國內銷售28萬輛，全球銷售29.1萬輛，較特斯拉少一萬輛，居全球第二。但按三月份數據，比亞迪交付10萬輛車，月銷量超出特斯拉4萬，開始發力。比亞迪有望在2022年實現反超，成為銷量世界第一的電動車品牌。

除了比亞迪外，其他品牌亦各有優勢，詳見名家頻道的不同文章：

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4 月20日

新能源車之中，吉利 （00175） 和比亞迪各有千秋，值得留意：【車股追蹤】券商數比亞迪 吉利亮點【下一頁】

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4月15日

國內新能源車除了龍頭比亞迪外，還有三間新勢力品牌，詳見：【深度分析】新能源車與股 新舊勢力變化一文盡握【下一頁】

除了蔚來、小鵬、理想外，北汽、吉利、東風也開始發力。

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3月29日

新能源車自2022年以來集體上調售價，第一季度漲幅在5%至15%左右，詳見：【車價上升】新能源汽車集體加價 比亞迪能跑贏嗎？【下一頁】

價格上升有三大原因：

1.芯片短缺︰全球缺芯的現象亦影響到電動車。 2.原材料漲價︰2021年起至2022年3月17日，碳酸鋰價格上漲879%，鎳價格上漲72%。 3.補貼退坡︰新能源車補貼退坡，較去年下滑30%，政策紅利逐漸消失，主機廠部分成本轉移至消費者，中低端車型影響更大。

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