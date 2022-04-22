【中概股危機】中外券商看法 一文盡閱

3月以來，美國上市的中概股審計底稿風波繼續成市場焦點，已納入名單的企業恐會除牌或退市風險，龍頭科網股股價曾一度急瀉，而不少名家和券商美上市在中概股除牌，或退市問題上作出分析及點評，本文提前先了解事態發展。

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中央出招降準 專訪名家趙文利談最新部署【下一頁】

鑒於美國證交會（SEC）3月初確定6家中概股「預定摘牌名單」，當中包括百濟神州 （06160） 、百勝中國 （09987） 、再鼎醫藥 （09688） 、盛美半導體（美：ACMR）、和黃醫藥 （00013） ，目前表內第一批中概股已轉為確定名單。

隨後大行摩根大通瞬間調低28間於美國和香港上市的中概股科網巨頭，包括騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 等。

直至3月底，SEC再公布第3批「預定摘牌名單」，再新增5間美上市中概股公司，包括愛奇藝（美：IQ）、百度（美：BIDU）、富途（美：FUTU）、Nocera和CASI Pharmaceuticals（美：CASI）。

繼3月以來，SEC公布的「預定摘牌名單」陸續更新，第4批名單再新增12間中概股公司，包括金斯瑞生物科技 （01548） 旗下傳奇生物（美﹕LEGN）、新濠國際 （00200） 旗下新濠影匯（美﹕MSC）及博亞娛樂（美﹕MLCO），累計逾20多間公司。

根據SEC的《外國公司問責法》，對無法提供審計底稿（包括敏感資料）的中概股企業，被要求禁止交易和撒銷上市，惟最終決定結果交由中美審計監管合作決定結果。中方曾表態考慮願意全面公開文件予美國監管機構後，還需觀望後續發展。

4月14日

根據安永報告統計資料，歷年中概股二次上市公司共有11間，該行指出，美國市場困難重重的形勢下，眾多美上市的中概股公司把眼光投向了香港市場以及A股市場，二次上市便成為第一站，並認為今年及未來幾年有更多符合二次上市條件的公司回歸港股。詳情按：11家美上市TMT中概股回歸港股【下一頁】

4月5日

交銀國際董事總經理、研究部主管及首席中國策略師洪灝談中概股二次上市和回歸港股的條件，並料2024年底中概股回歸，對香港市場的流動性衝擊，理論上應可承受。詳情按：交銀洪灝剖析中概股退市命運？【下一頁】

3月30日

洪灝又指，中概股除牌機率，可追蹤中概股的納斯達克中國金龍指數（HXC）加以分析。詳情按：洪灝談中概股除牌機率？【下一頁】

3月19日



法巴譚慧敏料短期內有反彈條件

法國巴黎銀行財富管理香港首席投資策略師譚慧敏表示，中概股退市其實已經說了超過兩年，這個憂慮已經過度反映，解構短期內有反彈條件。詳情按：法巴譚慧敏評中概股險情【下一頁】

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