【藍籌業績】加息買滙豐 勿大安旨意

受惠美國在今年3月中展開加息周期的港人熱門收息股滙豐 （00005） ，雖然加息因素有望在今、明兩年持續發酵，但是明天公布截至今年3月底止的首季業績，或2項風險存在，看好滙豐並打算作長綫吸納的讀者，只宜候低分注收集。

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外圍風險升級點算好？專訪「殿堂級大師」卓百德談最新部署【下一頁】

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事實上，若將業務按地區劃分，滙豐稅前溢利主要來源，繼亞洲之後，便是歐洲，所以，自今年2月爆發的俄烏戰局對滙豐帶來多少撥備需要，仍有待觀察。此外，今年首季，香港以至內地因應新冠變種病毒Omicron疫情爆發......

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