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【藍籌業績】加息買滙豐 勿大安旨意（第四版）

研究報告 17:58 2022/04/26

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滙豐 （00005） 在今天中午公布截至今年3月底止首季業績，雖然在全球息率趨升的拉動下，滙豐期內淨息差擴闊，淨利息收入以至稅前、稅後溢利表現均優於券商在績前的估計，惟截至3月底的普通股權一級資本比率，卻令市場失望，令今年加碼回購或明年首季恢復派發季度股息的機會有所降低。

延伸閱讀：【藍籌季績】滙豐大數雖勝預期 一個數字令復派季息路更遙（第三版）

花旗最新發表的報告指，滙豐首季業績勝預期......

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【第三版刊於4月25日 17：55】

至於同時在美國進入加息周期的利好作用發酵，以及俄烏戰局難料、防疫措施窒礙理財產品銷售等的利淡因素衝擊，兩方面的因素角力，券商普遍預期，滙豐 （00005） 今、明兩年收入以至每股派息、每股帳面值等，可保持增長（點擊圖片放大）。（詳細分析更新中）

    點擊圖片放大

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【第二版刊於13：03】

至於滙豐 （00005） 明天公布的今年首季業績，券商平均預料在淨利息收益率（NIM）擴闊、淨利息收入增加等因素拉動下，滙豐整體收入及稅前溢利按季可回升（點擊圖片放大），但在本文第一版提及的風險因素衝擊下，按年計仍有機會出現倒退。（詳細分析更新中）

    點擊圖片放大

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【第一版刊於11：02】

受惠美國在今年3月中展開加息周期的港人熱門收息股滙豐 （00005） ，雖然加息因素有望在今、明兩年持續發酵，但是明天公布截至今年3月底止的首季業績，或2項風險存在，看好滙豐並打算作長綫吸納的讀者，只宜候低分注收集。

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外圍風險升級點算好？專訪「殿堂級大師」卓百德談最新部署【下一頁

滙豐估值分析，詳見：【下一頁

事實上，若將業務按地區劃分，滙豐稅前溢利主要來源，繼亞洲之後，便是歐洲，所以，自今年2月爆發的俄烏戰局對滙豐帶來多少撥備需要，仍有待觀察。此外，今年首季，香港以至內地因應新冠變種病毒Omicron疫情爆發......

其他大藍籌相關券商看法，詳見：【長和系】【中電】【恒地】【港鐵】【中銀】【中行

受惠加息的高息國際金融股，分析詳見：【下一頁】【其他收息股

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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