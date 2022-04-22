【名家心水】「殿堂級大師」卓百德 呢個板塊勢跑贏

在疲弱的市況下，想獲得理想投資回報，便要識得選股。享有「殿堂級大師」美譽的卓百德（Peter Churchouse）接受專訪《投資理財周刊》時向大家教路，加息周期下，金融股料跑贏大市，建議多聚焦於這個板塊。

Portwood Capital董事總經理卓百德是摩根士丹利前香港區董事總經理，研究股市和樓市約40年，他曾成功預測1998年金融風暴，過去多次受訪均能準確預測樓市及股市走勢。

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