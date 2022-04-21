坐高油價順風車 Tesla業績仍勇猛

本欄昨天說過，通脹驟升令企業整體經營受壓，就好比突然登上高原地區，氧氣忽然稀薄，很多企業都會運作不良。不過，也不能一概而論，要視乎行業，電動車便是一例，龍頭Tesla（美：TSLA）新公布的季度業績可謂亮麗，適應得很好。

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