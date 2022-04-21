坐高油價順風車 Tesla業績仍勇猛 國際 19:41 2022/04/21 分享： 分享： 本欄昨天說過，通脹驟升令企業整體經營受壓，就好比突然登上高原地區，氧氣忽然稀薄，很多企業都會運作不良。不過，也不能一概而論，要視乎行業，電動車便是一例，龍頭Tesla（美：TSLA）新公布的季度業績可謂亮麗，適應得很好。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 高通脹企業傷 Netflix說明一切 2022/04/20 高通脹企業傷 Netflix說明一切 貿易赤字常態化 日圓難回復強勢 2022/04/20 貿易赤字常態化 日圓難回復強勢 Twitter私有化 幾點意見 2022/04/18 Twitter私有化 幾點意見 通脹＋醜聞夾擊財相 約翰遜安枕無憂？ 2022/04/14 通脹＋醜聞夾擊財相 約翰遜安枕無憂？ 美CPI升爆燈 通脹反而將見頂？ 2022/04/13 美CPI升爆燈 通脹反而將見頂？ 你可能感興趣 高通脹企業傷 Netflix說明一切 19:39 2022/04/20 高通脹企業傷 Netflix說明一切 貿易赤字常態化 日圓難回復強勢 22:12 2022/04/20 貿易赤字常態化 日圓難回復強勢 Twitter私有化 幾點意見 22:55 2022/04/18 Twitter私有化 幾點意見 最新專欄文章 國金札記 - 高通脹企業傷 Netflix說明一切 今日 高通脹企業傷 Netflix說明一切 貿易赤字常態化 日圓難回復強勢 2022/04/20 貿易赤字常態化 日圓難回復強勢 高通脹企業傷 Netflix說明一切 2022/04/20 高通脹企業傷 Netflix說明一切 國金札記 - 貿易赤字常態化 日圓難回復強勢 2022/04/20 貿易赤字常態化 日圓難回復強勢 國金札記 - 馬斯克購Twitter 峰迴路轉走向難料 2022/04/19 馬斯克購Twitter 峰迴路轉走向難料 美股 電動車 汽車 馬斯克 Tesla 美國 通脹