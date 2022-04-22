滙豐靜極思動 觀望季績撥備

美聯儲加息預期愈演愈烈，再度震散ATMXJ為首藍籌科技股，拖累恒指昨曾瀉461點，收市仍跌262點或1.3%。重磅銀行股再炒受惠加息，滙豐（00005）升2%，股價沉寂多時，再現起動訊號。

滙豐昨以近全

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