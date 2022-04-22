滙豐靜極思動 觀望季績撥備 名家專區 2022/04/22 分享： 分享： 美聯儲加息預期愈演愈烈，再度震散ATMXJ為首藍籌科技股，拖累恒指昨曾瀉461點，收市仍跌262點或1.3%。重磅銀行股再炒受惠加息，滙豐（00005）升2%，股價沉寂多時，再現起動訊號。 滙豐昨以近全 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 債息倒掛嚴重 人幣繼續走低 2022/04/21 債息倒掛嚴重 人幣繼續走低 透視中港美 - 熱炒疫後復常 領展再現增長 2022/04/20 熱炒疫後復常 領展再現增長 透視中港美 - 降準不似預期 人行左右為難 2022/04/19 降準不似預期 人行左右為難 透視中港美 - 內銀開庫放水 谷信貸併盈利 2022/04/15 內銀開庫放水 谷信貸併盈利 透視中港美 - 美通脹見頂 開心勿太早 2022/04/14 美通脹見頂 開心勿太早 疫情 中國 香港 經濟 美元 銀行 通脹 GDP 加息 新經濟