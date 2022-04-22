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中建築收集 盈利穩定增

名家專區 2022/04/22

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國企指數昨日回補3月中旬上升裂口，小心彈完會下試十三年低位6051點，揀股可考慮收入和盈利穩定股份。中國建築（03311）未來盈利可以保持一成以上增長，而建築組裝技術符合中央低碳路綫，是未來增長點所在

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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