中建築收集 盈利穩定增 名家專區 2022/04/22 分享： 分享： 國企指數昨日回補3月中旬上升裂口，小心彈完會下試十三年低位6051點，揀股可考慮收入和盈利穩定股份。中國建築（03311）未來盈利可以保持一成以上增長，而建築組裝技術符合中央低碳路綫，是未來增長點所在 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【回補裂口】港股失守二萬一 考驗3月裂口抗跌力（第四版） 2022/04/21 【回補裂口】港股失守二萬一 考驗3月裂口抗跌力（第四版） 中字股實力談 - 光伏高增長 創維勿看淡 2022/04/21 光伏高增長 創維勿看淡 中字股實力談 - 【緩升VS 陰跌】港股的裂口與底部（第四版） 2022/04/20 【緩升VS 陰跌】港股的裂口與底部（第四版） 中字股實力談 - 中石油吸引股息有8厘 2022/04/20 中石油吸引股息有8厘 中字股實力談 - 【誰打趴港股】油金 美滙 輪住打 港股二萬隨時失（第四版） 2022/04/19 【誰打趴港股】油金 美滙 輪住打 港股二萬隨時失（第四版） 市盈率 市帳率 每股盈利 每股資產淨值 每股派息 恒生中國企業指數 中國 經濟 指數 銀行