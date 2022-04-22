第5波疫情回穩，樓市即時升溫，不少投資者重投市場尋找機會，投資銀碼相對較細的車位市場突然升溫，連錄多宗大手掃貨個案。不過，近年車位價格升勢明顯放緩，投資者須做足長綫投資部署。

銀碼細易炒 連錄多宗大手掃

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