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突然轉去炒車位

名家專區 2022/04/22

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第5波疫情回穩，樓市即時升溫，不少投資者重投市場尋找機會，投資銀碼相對較細的車位市場突然升溫，連錄多宗大手掃貨個案。不過，近年車位價格升勢明顯放緩，投資者須做足長綫投資部署。

銀碼細易炒 連錄多宗大手掃

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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