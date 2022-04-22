突然轉去炒車位 名家專區 2022/04/22 分享： 分享： 第5波疫情回穩，樓市即時升溫，不少投資者重投市場尋找機會，投資銀碼相對較細的車位市場突然升溫，連錄多宗大手掃貨個案。不過，近年車位價格升勢明顯放緩，投資者須做足長綫投資部署。 銀碼細易炒 連錄多宗大手掃 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 最新專欄文章 專家樓論 - 換樓鏈啟動 千萬以下3房受捧 2022/04/21 換樓鏈啟動 千萬以下3房受捧 專家樓論 - 公營房屋供應 需要這個「結果」 2022/04/20 公營房屋供應 需要這個「結果」 發展商搶攻短樓花期新盤 力保疫後一手銷情 2022/04/19 發展商搶攻短樓花期新盤 力保疫後一手銷情 專家樓論 - 市面復常 小業主重訂底價 2022/04/19 市面復常 小業主重訂底價 專家樓論 - 李家超談房屋 罕有的一次 2022/04/15 李家超談房屋 罕有的一次 疫情 經濟 成交 二手市場 將軍澳 車位 印花稅 鴨脷洲 筲箕灣 藍田