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油價漲電動車受捧 高通脹Tesla仍勇猛

名家專區 2022/04/22

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昨天說過，通脹驟升令企業整體經營受壓，就好比突然登上高原地區，氧氣忽然稀薄，很多企業都會運作不良。不過，也不能一概而論，要視乎行業，電動車便是一例，龍頭Tesla新公布的季度業績可謂亮麗，對高通脹適應

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撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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