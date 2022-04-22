油價漲電動車受捧 高通脹Tesla仍勇猛 名家專區 2022/04/22 分享： 分享： 昨天說過，通脹驟升令企業整體經營受壓，就好比突然登上高原地區，氧氣忽然稀薄，很多企業都會運作不良。不過，也不能一概而論，要視乎行業，電動車便是一例，龍頭Tesla新公布的季度業績可謂亮麗，對高通脹適應 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 坐高油價順風車 Tesla業績仍勇猛 2022/04/21 坐高油價順風車 Tesla業績仍勇猛 國金札記 - 高通脹企業傷 Netflix說明一切 2022/04/21 高通脹企業傷 Netflix說明一切 國金札記 - 貿易赤字常態化 日圓難回復強勢 2022/04/20 貿易赤字常態化 日圓難回復強勢 國金札記 - 馬斯克購Twitter 峰迴路轉走向難料 2022/04/19 馬斯克購Twitter 峰迴路轉走向難料 國金札記 - 通脹＋醜聞夾擊 英財爺拜相夢碎？ 2022/04/15 通脹＋醜聞夾擊 英財爺拜相夢碎？ 美國 美元 通脹 汽車 電動車 家居 Netflix Tesla 每股盈利 停擺