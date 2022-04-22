李家超問責班子 立會選委成人才庫 團結基金黃元山李浩然 成熱門人選 名家專區 2022/04/22 分享： 分享： 下屆特區政府，篤定由候選人李家超擔任特首，據悉，各路人馬已向中央建議問責班子人選，當中立法會選委會界別更成人才庫，包括來自團結基金的黃元山和李浩然，都是熱門人選。 選委會選出 出缺亦易補選 目前，李家超正 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 李家超：通關至為重要 須尋對接方案 今日 李家超：通關至為重要 須尋對接方案 你可能感興趣 李家超：通關至為重要 須尋對接方案 今日 01:00 李家超：通關至為重要 須尋對接方案 最新專欄文章 有政戲 - 李家超組班 政圈流傳司局長人選 2022/04/21 李家超組班 政圈流傳司局長人選 有政戲 - 李嘉誠不再暗喻 女媧補天變明撑家超 2022/04/20 李嘉誠不再暗喻 女媧補天變明撑家超 有政戲 - 李家超政綱月底出台 先定大方向 2022/04/19 李家超政綱月底出台 先定大方向 有政戲 - 政務司長破天荒懸空 京有何考量？ 2022/04/15 政務司長破天荒懸空 京有何考量？ 有政戲 - 李家超成候選人 有何「優待」？ 2022/04/14 李家超成候選人 有何「優待」？ 中國 銀行 立法會 大灣區 交通 基金 基本法 民建聯 律師 人物