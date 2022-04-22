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李家超問責班子 立會選委成人才庫

團結基金黃元山李浩然 成熱門人選

名家專區 2022/04/22

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下屆特區政府，篤定由候選人李家超擔任特首，據悉，各路人馬已向中央建議問責班子人選，當中立法會選委會界別更成人才庫，包括來自團結基金的黃元山和李浩然，都是熱門人選。

選委會選出 出缺亦易補選

目前，李家超正

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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