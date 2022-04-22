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收十厘息的基建機械股

名家專區 02:30 2022/04/22

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美國早一晚由於著名串流平台Netflix首季用戶大減股價勁跌逾三成帶動納指下挫，令到香港近期已弱勢的科技股周四續有沽壓，加上內地股市沪深以至創業板指數全面向下，恒指全日下跌二百六十多點至二萬零六百餘點

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撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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