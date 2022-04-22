收十厘息的基建機械股 名家專區 02:30 2022/04/22 分享： 分享： 美國早一晚由於著名串流平台Netflix首季用戶大減股價勁跌逾三成帶動納指下挫，令到香港近期已弱勢的科技股周四續有沽壓，加上內地股市沪深以至創業板指數全面向下，恒指全日下跌二百六十多點至二萬零六百餘點 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 超高息股手擁資源和技術! 2022/04/20 超高息股手擁資源和技術! 投資坐標 - 逾十二厘股息的優質鋼鐵股 2022/04/15 逾十二厘股息的優質鋼鐵股 投資坐標 - 逾十三厘息的雪茄屁股！ 2022/04/13 逾十三厘息的雪茄屁股！ 投資坐標 - 大部份企業毛利率恐受壓! 2022/04/12 大部份企業毛利率恐受壓! 投資坐標 - 膠原蛋白股十三厘高息！ 2022/04/08 膠原蛋白股十三厘高息！ 東岳集團（00189） 福田實業（00420） 神冠控股（00829） 個股分析 A股 盈警 港股 派息比率 派息 中國龍工（03339）