【中概股退市危機】美證監5度出招擬除牌股共40隻 中概股美退市成定局?（附5批預定摘牌全名單）

由美回流中概股知乎 （02390） 今早掛牌首日，遇上美國證監會（SEC）昨晚再出招贈慶，將其與另外16家中概股一併列入「預定摘牌名單」。知乎今早開市較招股價大跌逾兩成，最多曾瀉逾兩成半，成為至今首掛表現最差的中概股。

知乎首掛遭SEC出招突襲，股價衝擊實際並未如想像般重大。美國急加息預期愈演愈烈，中概科網股與美同業近日持續下瀉，知乎今早股價表現，大致反映定價後過去4日美股跌勢。阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 及網易 （09999） 等重磅中概股早段同瀉約4%後跌幅收窄，相信亦反映投資者對中概股保留美股上市地位不寄厚望，退市威脅對股價衝擊亦逐步淡化。

昨遭SEC列入「預定摘牌名單」的17隻中概股，除了今日首掛的知乎外，還包括已回港雙重第一上市的造車新勢車理想汽車 （02015） 。連同今批名單，SEC在不足1個半月內，已5度出手將合共40家中概股列入「預定摘牌名單」。截至3月底，在美股主要交易所上市中概股合共261家，擬除牌股份佔比已逾一成半。

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知乎今早開報24.95元，較32.06元招股價大跌22%，早段跌幅擴大至約27%，低見23.45元。知乎以外，至今已回港上市的19隻中概股中，只有4隻掛牌首日報跌，此前最弱的微博 （09898） ，首日亦只跌約7%。除非知乎收市前戲劇性V彈，否則成首掛最弱中概股無懸念。

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理想汽車今早隨阿里、京東及網易跌幅收窄，與公司早為有朝一日被迫由美退市，返港第一上市做好準備不無關係。

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阿里及京東美股東在過去一個月先後大舉搬倉來港，為以港股作為長期持倉市場做好準備。當中阿里股東先於4月初由美股市場調撥總值逾700億港股持倉來港後，令港股持倉比重大增近3個百分點至約逾五成半。

京東美股東搬貨來港更勇進，4月中有總值近1,600股份調倉來港，佔已發行股本約22%，連同3月底騰訊 （00700） 向股東派發京東實股後本港股東持倉增加，一下子令在港註冊股份比例一下子增至逾四分三的絶大多數。本欄過早前已撰文分析，阿里、京東股東持續大舉搬貨來港，反映其對中概股由美退市危機解決機會，已不再心存僥倖。

回港上市大型中概股，大多港股比例已超越美股佔逾五成，包括阿里巴巴、網易 、嗶哩嗶哩 （09626） 、理想汽車 （02015） 、百度 （09888） 及新東方 （09901） 等，當中百度及新東方港股佔比分別逾82%及92%，較京東更高。

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