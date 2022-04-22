【人民幣貶值】中美債息掛鈎加劇 人幣尋續底考驗人行維穩決心（第二版）

美國急加息預期愈演愈烈，推升美國債息全綫續升，10年美債息一再上試近3厘關口，令中美債息掛鈎情況愈趨嚴重，加深人民幣貶值壓力。人民幣兌美元連日下滑，今早跌穿6.47見7個月低位。

美、英及全球主要央行加息步伐同預期加快，中國人民銀行卻要維持相對寬鬆幣策以支撐經濟，中美息差倒掛及外資熱錢出逃，令人民幣近日貶值壓力持續增加。如何在支撐經濟的同時，維持人民幣滙穩及金融市場穩定，勢將繼續考慮人行維穩功架。

人民幣今早兌美元再跌最多近0.4%，低見6.475，為去年9月底以來最低水平。人民幣本周以來已累跌約1.6%，為2019年8月以來最大一周跌幅。

人民幣貶值主要壓力源於美債息急上揚，令中國債息相對美息差由去年最多高出近1.8厘，變為低約8點子，出現所謂中美債息倒掛現象。債息倒掛的直接影響，是迫使過去兩年大舉流入中國債市的利差交易買盤平倉。

從資金流向數字看，債券通北向交易的外資持倉，於2月及3月分別錄得逾800億元（人民幣‧下同）及1,100億元資金淨流出，連續2個月創債券通開通5年來走資新高。

但對於投資債券尋求中長綫回報的外資機構而言，單因美債息升而大舉流出中國債市的風險則不大。理由說來簡單，美債息急升意味債價下跌，過去一年來投資美債連收息的總回報蝕近一成；反觀中國國債價升息降，連息總回報逾5%，兩者年回報差距達15個百分點。若連同一年間人民幣兌美元仍升約1.5%，對以美元投資的境外投資者而言，中國國債實質年回報更接近7%。

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再退一步看，外資機構現持中國債券總額約3.6萬億元，相對債券總規模近90億元，佔比僅約4%；外資通過滬股通及深股通北向交易，A股總持倉則約為2.2萬億元，佔比更只有3%。部分外資熱錢流出中國股債市場，亦不致於對人民幣滙率穩定構成重大衝擊。

人行行長易綱今早在博鰲論壇上發表視像講話時強調，中國將繼續實施穩健的貨幣政策，並將綜合運用多種工具為中小微企業提供更多支持，加大對實體經濟的支持力度。中國貨幣政策的首要任務是維護物價穩定，今年糧食生產和能源供應對物價穩定非常重要。簡單理讀是人行未有再提貨幣寬鬆，並提出穩定物價，尤其糧食價格的重要性。

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人民幣滙率穩定，為維持糧食價格穩定的重要原素。須知中國2021年糧食進口年增逾18%，總量超過1.6億噸；2020年的糧食貿易逆差近950億美元。主要農產品價格均以美元計價，人民幣滙率跌幅過急，帶來的輸入通脹效果，在糧食層面可能較顯著。

順帶一提，人民幣近日兌美元下滑，但過去一年仍微升約0.4%，相對美滙指數期間大升近一成，人民幣兌其他主要貨幣實質仍在升值。反映人民幣兌一籃子貨幣表現的CFETS（圖五），今年以來累升約2.5%，過去一年更大升9%。大家關心銀行中的人民幣存款滙率的同時，仍毋須過分憂慮。

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