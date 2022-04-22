【人幣要貶幾多】點算人民幣兌美元7算機率

美國加息，美元走強，內地疫情對經濟挑戰等，在岸人民幣兌美元曾跌破6.45關口，觸及去年10月以來的低點。瑞銀預測人民幣兌美元最淡看6.55，倘人民銀行欲透過貶值「幫補」出口，則兌美元要貶至７算才起到作用。

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倘以人民幣從年初至今於6.37的水平貶至6.55計算,年息2.8厘的定存回報便完全歸零。人民幣後向如何，何以瑞銀會將人民幣今年6月目標從原來的6.40下調至6.55；9、12月及明年3月目標原來同為6.45，最新下調至6.50，有幾個要項，我們需要關注：

1.人仔與美元不再具息差優勢

為應對通脹壓力，美聯儲正迅速及果斷地採取行動，美國2年期國債收益率或會升至3%（目前為2.74%）。盡管人民幣相對美元仍存在實際收益率差距，但中國相對美國10年期國債債券的名義收益率已不具有優勢。

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