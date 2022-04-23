知乎破底2成 突顯T+5風險 名家專區 2022/04/23 分享： 分享： 【同場加映】SEC周四新列入「預定摘牌名單」的中概股，還包括昨日正式回港上市的知乎（02390）。知乎昨較招股價大跌近24%，收報24.5元，成歷來首掛表現最差的中概新股（表三）。 知乎大跌受SEC突襲 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 美擴摘牌羅網 港交所獨受惠 今日 美擴摘牌羅網 港交所獨受惠 你可能感興趣 美擴摘牌羅網 港交所獨受惠 今日 01:00 美擴摘牌羅網 港交所獨受惠 最新專欄文章 透視中港美 - 美擴摘牌羅網 港交所獨受惠 今日 美擴摘牌羅網 港交所獨受惠 透視中港美 - 滙豐靜極思動 觀望季績撥備 2022/04/22 滙豐靜極思動 觀望季績撥備 透視中港美 - 債息倒掛嚴重 人幣繼續走低 2022/04/21 債息倒掛嚴重 人幣繼續走低 透視中港美 - 熱炒疫後復常 領展再現增長 2022/04/20 熱炒疫後復常 領展再現增長 透視中港美 - 降準不似預期 人行左右為難 2022/04/19 降準不似預期 人行左右為難 美股 美國 港股 恒生指數