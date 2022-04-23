知乎破底2成 突顯T+5風險

【同場加映】SEC周四新列入「預定摘牌名單」的中概股，還包括昨日正式回港上市的知乎（02390）。知乎昨較招股價大跌近24%，收報24.5元，成歷來首掛表現最差的中概新股（表三）。

知乎大跌受SEC突襲

...