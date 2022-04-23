美擴摘牌羅網 港交所獨受惠 名家專區 2022/04/23 分享： 分享： 美國證監會（SEC）不足1個半月內5度出招，周四公布將17家中概股列入「預定摘牌名單」，為納入除牌羅網最多的一次。至今已有合共40家中概股進入除牌程序，SEC擬一網打盡美股上市中概股的部署明顯。 根據美 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 知乎破底2成 突顯T+5風險 今日 知乎破底2成 突顯T+5風險 你可能感興趣 知乎破底2成 突顯T+5風險 今日 01:00 知乎破底2成 突顯T+5風險 最新專欄文章 透視中港美 - 知乎破底2成 突顯T+5風險 今日 知乎破底2成 突顯T+5風險 透視中港美 - 滙豐靜極思動 觀望季績撥備 2022/04/22 滙豐靜極思動 觀望季績撥備 透視中港美 - 債息倒掛嚴重 人幣繼續走低 2022/04/21 債息倒掛嚴重 人幣繼續走低 透視中港美 - 熱炒疫後復常 領展再現增長 2022/04/20 熱炒疫後復常 領展再現增長 透視中港美 - 降準不似預期 人行左右為難 2022/04/19 降準不似預期 人行左右為難 美股 美國 港股 恒生指數 香港交易所（00388） 京東集團—SW（09618） 新東方—S（09901） 攜程集團－S（09961） 阿里巴巴－SW（09988） 網易－S（09999）