  • 24°C
香港時間 : 2022423日 (週六) 01:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美擴摘牌羅網 港交所獨受惠

名家專區 2022/04/23

分享：

分享：

美國證監會（SEC）不足1個半月內5度出招，周四公布將17家中概股列入「預定摘牌名單」，為納入除牌羅網最多的一次。至今已有合共40家中概股進入除牌程序，SEC擬一網打盡美股上市中概股的部署明顯。

根據美

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

相關文章

知乎破底2成 突顯T+5風險
今日
知乎破底2成 突顯T+5風險

你可能感興趣

知乎破底2成 突顯T+5風險
今日 01:00
知乎破底2成 突顯T+5風險

最新專欄文章

透視中港美 - 知乎破底2成 突顯T+5風險
今日
知乎破底2成 突顯T+5風險
透視中港美 - 滙豐靜極思動 觀望季績撥備
2022/04/22
滙豐靜極思動 觀望季績撥備
透視中港美 - 債息倒掛嚴重 人幣繼續走低
2022/04/21
債息倒掛嚴重 人幣繼續走低
透視中港美 - 熱炒疫後復常 領展再現增長
2022/04/20
熱炒疫後復常 領展再現增長
透視中港美 - 降準不似預期 人行左右為難
2022/04/19
降準不似預期 人行左右為難
美股 美國 港股 恒生指數 香港交易所（00388） 京東集團—SW（09618） 新東方—S（09901） 攜程集團－S（09961） 阿里巴巴－SW（09988） 網易－S（09999）

上一篇文章

港股二次試底 入市小心為上

下一篇文章

知乎破底2成 突顯T+5風險
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版