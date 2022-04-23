美擴摘牌羅網 港交所獨受惠

美國證監會（SEC）不足1個半月內5度出招，周四公布將17家中概股列入「預定摘牌名單」，為納入除牌羅網最多的一次。至今已有合共40家中概股進入除牌程序，SEC擬一網打盡美股上市中概股的部署明顯。

根據美

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