港股二次試底 入市小心為上 名家專區 2022/04/23 分享： 分享： 近月港滙、人幣走弱，加上內地疲情反覆拖累經濟。A股表現不振，而美國短綫有加息0.5厘的迫切性，美股受挫，港股被夾擊在進行二次試底，小心為上！ 技術分析：滬深300未喘跌 A股而言，見附周綫圖，滬深300指 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林瑞芬 欄名 : 股海導航 最新專欄文章 新地交投縮 營造中期底 2022/04/22 新地交投縮 營造中期底 復藥快回升 後抽已到位 2022/04/21 復藥快回升 後抽已到位 港股料再跌 向下補裂口 2022/04/20 港股料再跌 向下補裂口 中升上升目標 保歷加通道頂 2022/04/15 中升上升目標 保歷加通道頂 中海油服收集 營造上升通道 2022/04/14 中海油服收集 營造上升通道 恒生指數 A股 成交 新鴻基地產（00016） 騰訊控股（00700） 中國移動（00941） 友邦保險（01299） 阿里巴巴－SW（09988） 瑞銀 港滙