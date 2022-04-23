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港股二次試底 入市小心為上

名家專區 2022/04/23

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近月港滙、人幣走弱，加上內地疲情反覆拖累經濟。A股表現不振，而美國短綫有加息0.5厘的迫切性，美股受挫，港股被夾擊在進行二次試底，小心為上！

技術分析：滬深300未喘跌

A股而言，見附周綫圖，滬深300指

...

撰文 : 林瑞芬

欄名 : 股海導航

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