財策「靠前」 地方定勝負？ 名家專區 2022/04/23 分享： 分享： 中國經濟領域近來「結構性貨幣政策」當熱，令財政當局有些坐不住了，於是財政部部長劉昆都要出來說，財策發力要「適當靠前」了。但財策能否適當靠前，最後要看地方的財政實力發揮。近日地方開始報出首季財政收支數據 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 地產撑大盤 戰力難復還 2022/04/22 地產撑大盤 戰力難復還 國情知聞 - 二次探底風險增 次季防就業危機 2022/04/21 二次探底風險增 次季防就業危機 國情知聞 - 經濟增長再放緩 財策幣策再平衡 2022/04/20 經濟增長再放緩 財策幣策再平衡 國情知聞 - 新調門：「防疫生產兩手抓」 2022/04/19 新調門：「防疫生產兩手抓」 國情知聞 - 上海疫情試金石 超一綫需補短板 2022/04/15 上海疫情試金石 超一綫需補短板 中國 經濟 人民幣 貨幣政策 財政政策 宏觀調控