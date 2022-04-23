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財策「靠前」 地方定勝負？

名家專區 2022/04/23

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中國經濟領域近來「結構性貨幣政策」當熱，令財政當局有些坐不住了，於是財政部部長劉昆都要出來說，財策發力要「適當靠前」了。但財策能否適當靠前，最後要看地方的財政實力發揮。近日地方開始報出首季財政收支數據

...

撰文 : 金里仁

欄名 : 國情知聞

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