電訊股穩增長 聯通估值最低 名家專區 2022/04/23 分享： 分享： 國企指數昨日先跌後微升，下周有反彈空間，但日前回補了3月中旬上升裂口，小心彈完也要下見6000點大關，故後向可能趨於震盪下，高息股隨時再抬頭，盈利增長穩定的電訊股值得留意，尤其中國聯通（00762）估 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【AH鬥弱】恒指裂口抗跌力強 國指上證爭見3月低位（第四版） 2022/04/22 【AH鬥弱】恒指裂口抗跌力強 國指上證爭見3月低位（第四版） 中字股實力談 - 中建築收集 盈利穩定增 2022/04/22 中建築收集 盈利穩定增 中字股實力談 - 【回補裂口】港股失守二萬一 考驗3月裂口抗跌力（第四版） 2022/04/21 【回補裂口】港股失守二萬一 考驗3月裂口抗跌力（第四版） 中字股實力談 - 光伏高增長 創維勿看淡 2022/04/21 光伏高增長 創維勿看淡 中字股實力談 - 【緩升VS 陰跌】港股的裂口與底部（第四版） 2022/04/20 【緩升VS 陰跌】港股的裂口與底部（第四版） 市盈率 市帳率 派息 李克強 中資電訊股 中國軟件國際（00354） 中國電信（00728） 中國聯通（00762） 中國移動（00941） 廣汽集團（02238）