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電訊股穩增長 聯通估值最低

名家專區 2022/04/23

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國企指數昨日先跌後微升，下周有反彈空間，但日前回補了3月中旬上升裂口，小心彈完也要下見6000點大關，故後向可能趨於震盪下，高息股隨時再抬頭，盈利增長穩定的電訊股值得留意，尤其中國聯通（00762）估

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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【緩升VS 陰跌】港股的裂口與底部（第四版）
市盈率 市帳率 派息 李克強 中資電訊股 中國軟件國際（00354） 中國電信（00728） 中國聯通（00762） 中國移動（00941） 廣汽集團（02238）

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