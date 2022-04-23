電訊股穩增長 聯通估值最低

國企指數昨日先跌後微升，下周有反彈空間，但日前回補了3月中旬上升裂口，小心彈完也要下見6000點大關，故後向可能趨於震盪下，高息股隨時再抬頭，盈利增長穩定的電訊股值得留意，尤其中國聯通（00762）估

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