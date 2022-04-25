【撈疫情底】博5月受控解封 高盛看李寧復甦快

中國3月中起爆發新一輪Omicron疫情，多個一城市進入封城或半封城狀態，對中國經濟構成打擊。不少消費相關板塊受制封城導致的經濟活動停頓，短表現疲弱，但一些長期增長趨勢不可逆轉的優質股，現時成為低位進場良機。早前公布第一季強勁銷售表現的體育用品股，獲市場看好在疫情緩和後銷情迅速恢復，值得留意。

封城影響人員流動，對各種消費行業中的影響不僅是人們不能到店消費，就連綫上業務也因為外送員同樣被困家中，物流能力受限而遭受打擊。而由於今次封城牽涉到更多一、二城市，所以主攻這些地區的高端品牌就會更加受累。瑞信推算，李寧（02331）有10至15%門店受影響，安踏有10%，而特步只有低單位數。不過，只有李寧行單品牌戰略，另外兩間尚要考慮它們收購回來的國際品牌。如果計入Descente、Kolon及Amer等品牌，安踏的受影響門店比例就升至20%，成最受影響企業。

近年銷售表現已超越安踏的李寧仍是體品股板塊中的最佳龍頭股。高盛認為李寧受惠其品牌動能強勁、庫存水平低及經營開支結構靈活，應是板塊內復甦最快的一員，料第二季銷售錄5%跌幅後，下半年迅速恢復至20%左右的增長。高盛維持將李寧列入「確信買入」名單及目標價96元，看好公司基於品牌優勢、效率改善及行業景氣的盈利增長。

新書預告：繼2022年收息全攻略的三冊電子書後（訂戶可按此登入），第二季我們將推出《10大熱門股》深度解構經營環境、營收趨勢，從最新的市場環境，技術走勢，比估值，計值博，想知騰訊、阿里、美團、滙豐、領展、中移動的追揸沽，以至拐點捕捉，請密切留意最新推廣。

★★★未成為hket訂戶的朋友，不妨把握新推出的10元訂閱優惠，除了可瀏覽電子書系列，還可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版！名額有限，先到先得，請火速行動！★★★











...