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聯儲局擬激進加息 維持現金比重應對為佳

名家專區 2022/04/25

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美國聯儲局再次大舉放鷹，暗示5月初的議息會議將加息半厘，強調會於加息周期前以較大力度加息遏抑通脹，言詞表達上較過往激進。

根據利率期貨數據顯示，交易員已對聯儲局將於5月升息半厘毫無懸念，預期聯邦基金利率

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撰文 : 黃敏碩 寶鉅證劵董事及集團首席投資總監

欄名 : 環球財經

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