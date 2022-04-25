聯儲局擬激進加息 維持現金比重應對為佳

美國聯儲局再次大舉放鷹，暗示5月初的議息會議將加息半厘，強調會於加息周期前以較大力度加息遏抑通脹，言詞表達上較過往激進。

根據利率期貨數據顯示，交易員已對聯儲局將於5月升息半厘毫無懸念，預期聯邦基金利率

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