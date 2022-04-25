聯儲局擬激進加息 維持現金比重應對為佳 名家專區 2022/04/25 分享： 分享： 美國聯儲局再次大舉放鷹，暗示5月初的議息會議將加息半厘，強調會於加息周期前以較大力度加息遏抑通脹，言詞表達上較過往激進。 根據利率期貨數據顯示，交易員已對聯儲局將於5月升息半厘毫無懸念，預期聯邦基金利率 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 黃敏碩 寶鉅證劵董事及集團首席投資總監 欄名 : 環球財經 最新專欄文章 內地全面降準助抵銷 中美債息倒掛效應 2022/04/19 內地全面降準助抵銷 中美債息倒掛效應 吼企業債及低利率亞洲市場 2022/04/11 吼企業債及低利率亞洲市場 料本月股市呈偏穩 組合積極重新建倉 2022/04/04 料本月股市呈偏穩 組合積極重新建倉 環球債券拋售潮 引發重組資產配置 2022/03/28 環球債券拋售潮 引發重組資產配置 加息周期啟動 吼能源 農業 銀行股 2022/03/21 加息周期啟動 吼能源 農業 銀行股 經濟 指數 通脹 美滙指數 貨幣政策 美滙 加息 俄羅斯 債券 議息